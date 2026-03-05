ONU condena el asesinato de líder feminista iraquí y pide una investigación transparente

"Es una noticia trágica para las mujeres y los defensores de los derechos humanos en Irak y en toda la región", subrayó Türk en su cuenta oficial en X.

El alto comisionado recordó que su oficina trabajó estrechamente con Mohammed y su Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI, por sus siglas en inglés).

"Se implicó sin descanso y con una gran dedicación para ofrecer protección a muchas mujeres víctimas de violencia doméstica y social", agregó.

Mohamed, de 66 años, fue ametrallada por dos hombres en motocicleta el pasado lunes, en la puerta de su casa en Bagdad.

OWFI mantiene una red de casas de acogida para albergar y dar apoyo económico y emocional a mujeres maltratadas y otras supervivientes de violencia y redes de trata.