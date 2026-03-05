Pashinián asegura que Armenia no quiere dañar sus relaciones con Rusia

"Armenia no ha tenido, no tiene ni tendrá intención alguna de dañar las relaciones con Rusia", dijo Pashinián en rueda de prensa.

Agregó que la intención de Ereván es guiarse por los “intereses de Armenia” y no perjudicar las relaciones con Moscú.

En este sentido, aseguró que la presencia de una base militar rusa en el país por el momento no es un impedimento para el desarrollo de los lazos con Bruselas.

“Cuando veamos que la base militar rusa nos cierra perspectivas, entonces pensaremos en cómo actuar”, dijo.

Ereván, por el momento, tampoco se plantea revisar el acuerdo con Moscú sobre la gestión de los ferrocarriles del país.

“Los ferrocarriles son propiedad de la República de Armenia. Y, por supuesto, Armenia puede rescindir y anular el acuerdo. Pero no queremos que esto derive en discusiones acaloradas ni en un conflicto. Nuestras relaciones interestatales y personales nos impiden tomar ese paso”, reconoció.

El presidente del Parlamento armenio, Alen Simonián, visitó recientemente Rusia y aseguró que su país “no intenta cambiar de rumbo” para estar con un polo u otro, pero sí tiene una política exterior propia.

A la vez, insistió en que Armenia no trata de hacer nada que esté dirigido contra Rusia, un país amigo y el mayor socio comercial de Ereván.

Las relaciones entre Ereván y Moscú se deterioraron hace poco más de cinco años a raíz de la guerra en Nagorno Karabaj y la falta de una respuesta de la alianza militar OTSC, liderada por Rusia, a las peticiones de ayuda de Armenia ante las incursiones de tropas azerbaiyanas en su territorio.

En los últimos años, Armenia comenzó a diversificar sus relaciones exteriores y emprendió pasos para acercarse a la Unión Europea y Estados Unidos.

Ereván también forjó nuevas alianzas militares y comenzó, en particular, a adquirir armamento a la India.