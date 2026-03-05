Perú realiza reunión sobre Oriente Medio para definir rutas de evacuación de nacionales

El canciller, Hugo de Zela, presidió esta reunión, donde recibió el reporte sobre la asistencia que se está prestando a los peruanos por parte de las misiones diplomáticas y consulares del Perú en la zona de conflicto.

En este sentido, se acordó otorgar especial atención a los 72 peruanos que se encuentran de tránsito en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y se instruyó al consulado general en dicha ciudad mantener permanente contacto, prestándoles el mayor apoyo y orientación posible.

El canciller destacó la importancia del trabajo de los jefes de misión en Arabia Saudí (responsable de Baréin y Omán), Catar, Dubái, Egipto (que cubre también Jordania, Líbano y Siria), Emiratos Árabes Unidos, Israel, Kuwait y Turquía (que tiene a su cargo Irán).

Los jefes de misión dieron cuenta de las últimas gestiones en esta emergencia y se identificaron, en coordinación con las autoridades locales, las rutas y zonas seguras para los compatriotas en Oriente Medio y el Golfo.

También indicaron que monitorean la reapertura de espacios aéreos en el Golfo.

En este escenario, las misiones diplomáticas informaron que están en coordinación con las cancillerías locales para facilitar los trámites migratorios de los peruanos en caso de una evacuación a través de pasos fronterizos habilitados.

Los embajadores indicaron también que mantienen múltiples canales abiertos a todas horas para asistir, orientar y compartir información necesaria para la seguridad de los peruanos.

En el caso de los peruanos que se encuentran de tránsito en la zona de conflicto, se está brindando orientación para un traslado seguro hacia países con un menor peligro, priorizando a los connacionales en situación de mayor vulnerabilidad.

Por último, se destacaron las gestiones presenciales y telefónicas efectuadas por la oficina consular ante diversos establecimientos hoteleros, logrando reducciones en las tarifas de estadía para los grupos de peruanos en tránsito, al igual que la atención a necesidades médicas, mientras se mantienen las coordinaciones con las aerolíneas para la reprogramación de sus vuelos.