¿Por qué estaba el buque iraní IRIS DENA atacado por EE.UU. cerca de Sri Lanka?

El buque había formado parte de la revista naval internacional y del ejercicio MILAN 2026, celebrados en febrero frente a la ciudad de Visakhapatnam, en la costa oriental de la India, según un comunicado del Ministerio de Defensa indio del mes pasado.

El ejercicio, uno de los mayores simulacros navales del Indopacífico, reunió a decenas de buques, submarinos y aeronaves de distintas armadas y contó con la participación de unidades de países de Asia, Europa y Oceanía hasta su clausura el 25 de febrero.

La Armada india compartió en X una fotografía de parte de la tripulación y de la fragata navegando durante el ejercicio.

Tras finalizar las maniobras, la fragata iraní se encontraba rumbo a su país cuando fue alcanzada por el torpedo disparado por un submarino de la Marina de Estados Unidos.

El diputado esrilanques Mujibur Rahman aseguró en el Parlamento que la fragata iraní había solicitado permiso para atracar en el puerto de Galle y permaneció cerca de 11 horas frente a la costa de la isla esperando una autorización que, según dijo, el Gobierno no respondió a tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ataque ocurrió a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Galle, en aguas internacionales, lo que llevó a Sri Lanka a desplegar unidades navales y aéreas para iniciar operaciones de búsqueda y rescate.

La Marina de la India confirmó este jueves que también recibió una llamada de socorro del buque iraní y desplegó inmediatamente medios aéreos para apoyar las labores de búsqueda.

El ataque, confirmado por Estados Unidos, ha causado por ahora al menos 84 muertos y 32 heridos, mientras las autoridades temen que la cifra aumente mientras continúa la búsqueda de decenas de desaparecidos.