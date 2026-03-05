Putin recibe en el Kremlin a su homólogo centroafricano Faustin-Archange Touadéra

"Permítame una vez más, esta vez personalmente, felicitarle por los resultados de las elecciones. Sinceramente le deseo éxitos", afirmo Putin al recibir al mandatario africano.

Putin señaló que la "convincente" victoria de Touadéra demuestra el apoyo con el que cuenta por su política dirigida a fortalecer la seguridad política y económica de su país.

"Usted siempre es un huésped bienvenido en nuestro país. Recientemente celebramos el 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países", indicó.

Recordó que ambas naciones se preparan para conformar una comisión intergubernamental para profundizar la cooperación comercial, y señaló que existen "buenas perspectivas en los campos de la energía, la agricultura, la infraestructura".

"Tendremos mucho que hablar, primero en un formato amplio y luego cara a cara", dijo, en referencia al desayuno de trabajo previsto tras la reunión con representantes de ambos Gobiernos.

El líder africano, que visita Rusia por quinta vez, expresó el interés de su país en profundizar la cooperación en materia de seguridad, economía y educación.

En el poder desde 2016, Touadéra, reelegido en 2021, pudo volver a postularse tras impulsar en 2023 una reforma constitucional que permitió eliminar el límite de dos mandatos presidenciales.

El mandatario ha fiado parte de su seguridad a los centenares de mercenarios rusos de Wagner que han llegado a la RCA desde 2018, cuando Moscú y Bangui firmaron un acuerdo bilateral de cooperación militar que tiene desplegada una misión de paz en el país.

Touadéra, de 68 años, es originario de la localidad de Damara, a unos 60 kilómetros al norte de la capital centroafricana, Bangui.