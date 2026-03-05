Recomendación del C.Europa contra los estereotipos de género que puede acentuar la IA

El Consejo de Europa señala en un comunicado que el objetivo de esa recomendación, que como la otra se ha adoptado en vísperas del Día Internacional de la Mujer, ayudará a los países europeos a prevenir y combatir la discriminación durante todo el ciclo de vida de la IA, de su concepción a su desactivación, pasando por su uso.

Se justifica por el riesgo que presentan los sistemas de IA ya que al poderse asentar en bancos de datos que reproducen y acentúan los estereotipos existentes, "pueden tener efectos discriminatorios importantes".

Para evitarlo, se presta una atención particular a la transparencia sobre su funcionamiento y a las explicaciones que ofrecen a las personas sobre su uso.

En el texto adoptado se pone el acento en tres tipos de discriminación: la de género y sexo; el racismo y la orientación sexual; la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales.

La segunda recomendación es la primera norma jurídica internacional sobre la obligación de rendir cuentas ante la evidencia de que la tecnología puede facilitar la violencia contra las mujeres y las chicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A ese respecto, esa obligación va más allá del imperativo del derecho penal y cubre el terreno civil y administrativo.

Tiene en cuenta que la tecnología, por el anonimato que puede ofrecer a los usuarios, la fragmentación de los marcos jurídicos, su dimensión transnacional o la complejidad de los procedimientos para señalar infracciones y las dificultades para conseguir pruebas digitales, puede generar un ambiente de impunidad y normalizar la violencia de género.

El Consejo de Europa insiste en que reforzar la obligación de rendir cuentas contribuye a garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia y aumenta la confianza en las instituciones y en su capacidad para responder a los efectos perjudiciales de los dispositivos digitales.