Récord de ataques verbales del Gobierno nacionalista serbio a los medios críticos

Los más activos en esos ataques fueron el propio presidente de Serbia, el nacionalista y populista, Aleksandar Vucic; la presidenta del Parlamento, Ana Brnabic y Milos Vučevic, el actual presidente del SNS, el partido que domina la política serbia desde 2012.

Según Slavko Curuvija, una organización que vela por la libertad de medios, los más agredidos fueron la emisora N1 (presente en todos los Balcanes), el canal Nova S, el diario Danas e Istinomer, un medio de verificación.

Esos medios fueron a menudo etiquetados como antiserbios, fascistas, o vinculados a magnates, mientras que los periodistas fueron calificados de mentirosos, cínicos, idiotas y lobistas.

Más de una quinta parte de los ataques incluían acusaciones de que los medios apoyaban delitos, y esta tendencia se intensificó tras la detención hace unos diez días de sospechosos de planear un supuesto atentado contra Vucic y su familia.

El presidente y su Gobierno afronta desde noviembre de 2024 una oleada de protestas antigubernamentales por parte de ciudadanos que lo acusan de autocrático y corrupto, y reclaman elecciones anticipadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El SNS ganó con mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de 2023 y un año antes Vucic fue reelegido jefe del Estado con casi el 60 % de los votos.

El Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) situó a Serbia en 2025 en el puesto 96 de 180 países, su peor clasificación hasta la fecha.

Vucic fue incluido ese mismo año en la lista global de RSF de 34 "depredadores de la libertad de prensa".