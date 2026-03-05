Relator ONU critica el uso de la IA en los ataques contra Irán, también contra viviendas

En la ofensiva contra Irán "una plataforma de IA se usó para seleccionar objetivos y coordenadas geográficas, lo que provoca que los ataques sean mucho más rápidos, y vimos algo similar en los primeros meses del conflicto en Gaza", aseguró en rueda de prensa el relator Balakrishnan Rajagopal.

El experto lamentó que en este conflicto, como en muchos otros contemporáneos como los de Ucrania, Sudán, Birmania (Myanmar) o Palestina, "lo primero que se produce es la destrucción de viviendas, incluso en el primer o segundo día".

El propio relator acuñó el término "domicidio" para definir la masiva destrucción de viviendas en los conflictos, y señaló que aunque no es un fenómeno nuevo (ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en lugares como Dresde, Londres, Tokio o Hiroshima) se da desgraciadamente con cada vez mayor frecuencia en guerras actuales.

"Ha sido especialmente visible en Gaza, donde cerca del 92 % de todas las viviendas fueron destruidas", recordó, señalando que tres años de conflicto convirtieron la Franja en "un inmenso mar de escombros".

Rajagopal criticó el argumento utilizado por Israel para justificar los ataques, señalando que debajo de las viviendas había objetivos militares.

"En el caso de Israel, una gran parte de la infraestructura militar de mando y control está situada bajo Tel Aviv, por lo que si un día la ciudad fuera destruida, algo que espero que nunca ocurra, el hecho también podría ser ilegalmente justificado por algunos", advirtió.

El relator defendió asimismo que las viviendas son lo primero y más importante en las operaciones de reconstrucción postconflicto.

Subrayó sin embargo que esas reconstrucciones no deben tratarse como "un asunto puramente inmobiliario", y en ese sentido mostró su desconfianza en la forma en la que se está abordando la rehabilitación de Gaza en la llamada Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, que consideró "ilegal".