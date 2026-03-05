Rusia dice que los que iniciaron la guerra con Irán no entienden sus consecuencias

"Me refiero, en primer lugar, a quienes desataron esto hoy, una guerra muy peligrosa sin una comprensión clara de a qué podría conducir", dijo Shoigú, citado por la agencia Interfax.

Agregó que Rusia se encuentra en contacto permanente con la República Islámica y los países del golfo Pérsico.

“Estamos en contacto constante con Teherán y los países del golfo Pérsico. Consideramos absolutamente inaceptable la escalada del conflicto y el aumento de víctimas civiles", apuntó.

El Kremlin afirmó previamente que Irán no había solicitado ayuda militar a Moscú a raíz de los ataques de Israel y Estados Unidos, que comenzaron el pasado 28 de febrero.

La Presidencia rusa también lamentó que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán la semana pasada desembocaran en una “agresión directa” contra la República Islámica.