Sánchez, adalid de la oposición a Trump o "tonto útil" de Irán, según la prensa de EE.UU.

El Washington Post considera que, al cuestionar el ataque liderado por Estados Unidos y negarse a ceder ante la amenaza de represalias comerciales de Trump, Sánchez se ha diferenciado de otros líderes europeos.

El presidente del Gobierno español, en su opinión, "ha mostrado repetidamente una rara disposición a desafiar a Trump" y se ha atrevido a adentrarse donde la mayoría de los líderes europeos temen pisar, al criticar la agenda interna de Trump.

El Post considera que "el progresista Sánchez" se ha ido perfilando como la encarnación de la resistencia europea al mandatario estadounidense, pese a que algunos observadores le habían advertido de que estaba "jugando con fuego".

"Pero Sánchez —a la baja en las encuestas y sacudido por escándalos, aunque conocido por tener nueve vidas políticas— parecía estar apostando por la impopularidad de Trump en España, particularmente entre su propia base izquierdista", añade.

La postura del Ejecutivo español llega también a las páginas del New York Times (NYT). El rotativo apunta que "Sánchez se ha convertido en un referente para los progresistas frustrados de Europa, que lo ven como una de las últimas voces abiertamente de izquierdas en un panorama cada vez más dominado por la derecha, pero también se ha vuelto un blanco para los conservadores".

El NYT refleja que este último episodio se suma a una postura que "se ha destacado en Europa por su oposición constante a la Administración Trump, incluyendo las políticas de inmigración estadounidenses, el apoyo a la guerra de Israel en Gaza y la operación militar para capturar y arrestar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela".

Para ese diario, Sánchez "ha permanecido en el poder durante casi ocho años, en parte al superar constantemente y enfurecer a los conservadores españoles, que lo ven capaz de decir o hacer cualquier cosa para mantenerse en el cargo". Muchos de ellos, concluye, creen que su oposición a Trump está motivada más por la política interna que por principios morales.

En el lado opuesto, el más crítico contra el gobernante español es The Wall Street Journal (WSJ). El pasado lunes, en un artículo de opinión, subrayaba que una excepción a los países que han ofrecido a Washington el uso de sus bases es España, "el rezagado de la OTAN".

"El régimen iraní aún tiene tontos útiles en quienes puede confia", apunta el diario financiero.

En una columna firmada el miércoles por Matthew Hennessey, el editorialista adopta un tono incluso burlón y recalca que Sánchez ha querido jugar a ser "torero" por razones políticas internas y provocar a Trump sobre Irán.

"Sánchez podría fácilmente haber optado por echarse una siesta en este caso. Nadie estaba esperando que el Ejército español proporcionara el margen de victoria frente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", añade.

Irán, según su nota, se equivocó al pensar que Trump no iba a cumplir sus amenazas. "Pero no son los únicos que la han fastidiado. El Sr. Sánchez decidió meterse en el ruedo con el toro más grande, más agresivo y más loco de todos. Ahora él y su país aprenderán lo que se siente al ser corneados".

El Washington Examiner, de tendencia conservadora, tituló elmiércoles que España ha pedido a Trump que no juegue a "la ruleta rusa" con el "destino de millones de iraníes", y usa declaraciones de Sánchez para destacar que la postura del Gobierno español puede resumirse en cuatro palabras: "No a la guerra".