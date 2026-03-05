Se disparan las ventas de libros de ciencias políticas en Rusia

La tendencia coincide con las operaciones de Estados Unidos en Venezuela e Irán, dos aliados de Rusia.
Según la plataforma de libros digitales Litres, entre el 26 de febrero y el 4 de marzo los ingresos por ventas de libros de ciencias políticas aumentaron un 218 % interanual.
Mientras, desde principios de 2026, los libros de ciencias políticas han generado un 23 % más de ingresos para la empresa que el año anterior.
Los títulos más vendidos son el "Orden Mundial", del exsecretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger y "El Príncipe", del filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo.
Les siguen el "El gran tablero mundial: la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos", de Zbigniew Brzezinski, así como “El choque de civilizaciones", de Samuel Huntington, sobre el mundo después de la guerra fría.