Se mantienen los bombardeos en Oriente Medio y crece el temor a la extensión de la guerra

La mayoría de los países europeos intensificaron en esta jornada las tareas de repatriación de sus nacionales en los países de la zona, muchos de ellos en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

Chipre, en cuyo suelo fue atacada el pasado lunes una base británica, se ha convertido en el escenario de la respuesta europea a la crisis, y varios países, como Francia, Reino Unido, Grecia, Italia o España, han enviado a la isla mediterránea barcos y material de defensa.

- La Comisión Europea (CE) está coordinando vuelos de repatriación desde países de Oriente Medio en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, informó este jueves el Ejecutivo comunitario. Diez países lo han activado hasta ahora: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Rumanía, Eslovaquia y Austria.

- Aproximadamente 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee", ante el conflicto abierto en la región.

- Chipre, país que ocupa este semestre la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea (UE), decidió cancelar todas las reuniones informales de ministros europeos que tenía previsto acoger este mes a raíz del conflicto en Oriente Medio y de las alteraciones del espacio aéreo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’, la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada, a Chipre en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega, informó el Ministerio de Defensa español.

- Un dron tipo Shahed -vehículos aéreos de combate no tripulados- que en la madrugada del lunes alcanzó la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica Akrotiri en Chipre no fue lanzado desde Irán, confirmó este jueves el Gobierno británico.

- Azerbaiyán ha puesto en alerta sus Fuerzas Armadas tras un ataque con drones atribuido a Irán, que el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, calificó de "acto terrorista".

- Tras el ataque, cuya autoría ha desmentido Irán, el aeropuerto del enclave de Najicheván, al suroeste de Azerbaiyán, resultó dañado y dos civiles heridos.

- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía. "La República Islámica de Irán respeta la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y niega cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio", indicó en un comunicado recogido por medios iraníes.

- Beirut y sus suburbios registraron este jueves atascos kilométricos de vehículos y congregaciones de familias en las cunetas de carreteras más alejadas, después de que Israel emitiera una orden de evacuación sin precedentes para barrios enteros de las afueras capitalinas.

- Aproximadamente 3.000 españoles fueron repatriados desde Oriente Medio, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

- El número de muertos por los bombardeos israelíes iniciados el pasado lunes contra el Líbano asciende a 102 personas, mientras que hay 638 heridos, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

- Aproximadamente 1.250 israelíes fueron repatriados a Israel en lo que va de jueves a través del aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, informó a EFE una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos nacional.

- El número de fallecidos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado sube ya a 1.230, informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

- El balance oficial de la Marina de Sri Lanka cifra en 84 los cuerpos recuperados tras el ataque con torpedos ejecutado por Estados Unidos contra el navío iraní que nacegaba al sur de las costas de Sri Lanka, mientras que 32 supervivientes fueron rescatados y trasladados al Hospital Nacional de Galle.