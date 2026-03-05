Sheinbaum dice que es "muy respetable" la postura de España en la guerra de Irán

"Es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, que es una decisión que ellos tomaron. Nosotros de igual manera siempre vamos a llamar a la paz", señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Esta decisión del Ejecutivo español provocó que el presidente estadounidense, Donald Trump, abriera la puerta a tomar medidas en represalia contra el país, al afirmar que Washington va a cortar "todo comercio con España".

La presidenta recordó que, en el caso de México, la Constitución establece que los principios exteriores del país deben estar orientados hacia la paz.

"Hace unos días dije que Naciones Unidas no se ve por ningún lado. Y que sería muy bueno que se recuperara el papel de Naciones Unidas, que finalmente es buscar la paz en el mundo y al mismo tiempo el desarrollo sostenible y justo de los países", defendió.

Por ello, Sheinbaum dijo que "siempre vamos a apoyar" los esfuerzos que vayan en ese sentido, al referirse a la postura de España para mantenerse al margen de la ofensiva contra Irán y remarcó la nscesidad de esfuerzos multilaterales para evitar una escalada bélica aún mayor.

En una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, Trump dijo que "no quiere tener nada que ver" con España y añadió que "ha sido terrible", también en lo referente a su contribución al gasto de Defensa de la OTAN.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Desde entonces, no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región.