Sri Lanka asume la custodia de un buque de guerra iraní y evacúa a sus 208 tripulantes

"Decidimos no llevar el buque al puerto de Colombo, sino trasladarlo al puerto de Trincomalee. (...) En consecuencia, uno de nuestros buques navales se ha aproximado al barco y la operación de rescate está actualmente en marcha", dijo el presidente en una rueda de prensa especial televisada.

Dissanayake afirmó que la segunda embarcación, que se encontraba dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), será llevada a un lugar cercano al mencionado puerto, situado en el noreste de la isla, por una tripulación conjunta compuesta tanto por personal de Sri Lanka como de Irán.

El mandatario añadió que el gobierno iraní había solicitado que tres de sus buques navales pudieran hacer escala en puertos de Sri Lanka el 26 de febrero en una visita de buena voluntad.

"Sin embargo, tales visitas tienen protocolos muy complejos que deben seguirse, especialmente debido a las sensibilidades regionales. Por lo tanto, estábamos examinando todas las leyes y regulaciones que se refieren a tales visitas. Mientras tanto, descubrimos que estos barcos estaban justo fuera de nuestras aguas territoriales", dijo.

Según Dissanayake, se optó por trasladar el buque a Trincomalee para evitar posibles afectaciones al tráfico marítimo en Colombo, el principal puerto comercial del país.

La decisión se produce horas después de que una fragata iraní fuera atacada el miércoles a unos 40 kilómetros del puerto meridional de Galle, un incidente que desencadenó una operación de rescate en la que las fuerzas esrilanquesas rescataron a decenas de tripulantes y recuperaron varios cuerpos.

El presidente subrayó que Sri Lanka actuó guiada por principios humanitarios y por su política de neutralidad en el conflicto, al tiempo que aseguró que el país no permitirá que su territorio, sus aguas o su espacio aéreo sean utilizados por ninguna de las partes implicadas.