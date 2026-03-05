Suben a 123 los muertos y a 683 los heridos en cuatro días de ataques israelíes en Líbano

Según un escueto comunicado emitido por la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, "el balance de víctimas por la agresión israelí desde la madrugada del lunes 2 de marzo, hasta la tarde del jueves, 5 de marzo, subió a 123 fallecidos y 683 heridos".

En las últimas horas, las autoridades han informado de varios nuevos ataques, que han causado una veintena más de fallecidos que en la última actualización de víctimas esta tarde.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, aunque la madrugada de este jueves alcanzó también por primera vez en este conflicto el campamento de refugiados palestinos de Bedawi, en el norte del país.

La ofensiva comenzó después de que el grupo chií libanés atacara el norte del Estado judío la noche del domingo al lunes.

Este es el peor estallido de violencia desde la entrada en vigor de un cese de hostilidades entre ambos países hace 15 meses, pese a que durante todo ese tiempo el Estado judío siguió perpetrando ataques contra el territorio libanés de forma casi diaria, generalmente contra presuntos objetivos de Hizbulá.