Suben a 321 los mexicanos evacuados de Oriente Medio ante la escalada de la guerra en Irán

En un mensaje en sus redes sociales, la Cancillería informó de que 321 mexicanos han sido evacuados por "rutas terrestres seguras" desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.
No obstante, la cartera del Gobierno mexicano precisó que el número podría aumentar los próximos días, pues "hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas".
En este sentido, recordó que sus edificios diplomáticos en la región continúan operando en "estado de alerta" y en "permanente contacto" con los mexicanos en Oriente Medio.
Por el momento no tienen constancia de que ninguno de ellos se haya visto afectado por los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán.
El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.