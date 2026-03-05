Suben a 4 los heridos en el ataque con drones iraníes en Azerbaiyán

Según el hospital donde fueron ingresados los heridos, las víctimas se encuentran “estables” y se les presta toda la asistencia necesaria.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó previamente que prepara “las medidas de respuesta necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país”.

Bakú también citó al embajador iraní, Mojtaba Demirchilu, para exigir explicaciones a raíz del ataque.

El Aeropuerto Internacional de Najicheván, uno de los blancos del ataque, es el único aeropuerto civil de la república autónoma, separada del resto de territorio azerí por Armenia.

Desde allí se operan vuelos a Bakú, Ganja, y países como Rusia y Turquía.

El ataque ha llevado a la suspensión de las operaciones en la terminal aérea, por lo que se han visto interrumpidas las conexiones por aire entre el exclave y el resto de territorio azerbaiyano.

Otro de los drones lanzados sobre Najicheván cayó cerca del edificio de una escuela en la aldea de Shekerabad.

Azerbaiyán incoó un caso penal tras el ataque y el presidente Ilham Aliyev convocó al Consejo de Seguridad del país para abordar el incidente.

Se trata de la primera vez que la guerra en Irán se extiende al territorio de un país del Cáucaso Sur.

Azerbaiyán, que en los últimos años ha estrechado sus relaciones con Israel, no acoge bases estadounidenses, a diferencia de varios países que han sido víctimas de represalias iraníes después de la ofensiva lanzada contra el país persa por las fuerzas israelíes y estadounidenses el pasado 28 de febrero.

A la vez, en Irán viven entre 15 y 20 millones de azerbaiyanos étnicos, muchos de ellos en zonas fronterizas con Azerbaiyán.