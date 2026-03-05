Sudán declara el fin de una epidemia de cólera que causó 3.500 muertes en año y medio

“Sudán declaró oficialmente el fin de su epidemia de cólera, un resultado que las autoridades sanitarias atribuyen a varias medidas clave de respuesta que serán analizadas como ejemplo de buenas prácticas”, dijo el gerente adjunto de incidencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC), Yap Boum, en su rueda de prensa virtual semanal.

Las autoridades sanitarias del CDC de África advirtieron de que la vacunación por sí sola no es suficiente si no se mejora el acceso al agua potable, ya que es probable que los brotes reaparezcan con la próxima temporada de lluvias.

Por ello, recomiendan mantener la vigilancia epidemiológica y equipos de respuesta rápida activos para prevenir nuevos brotes.

De acuerdo con la agencia sanitaria, la República Democrática del Congo (RDC) concentra el 64 % de los casos y el 80 % de las muertes registradas en 2026 en el continente por el cólera, contabilizando algo más de 84.000 contagios y cerca de 2.350 fallecimientos.

“La RDC sigue siendo una prioridad, ya que enfrenta simultáneamente brotes de cólera, mpox y meningitis, lo que requiere un apoyo reforzado”, concluyó Boum, que citó como causas de la propagación del cólera la migración debido al conflicto armado en el este de la RDC y las inundaciones estacionales.

El año pasado, el continente africano superó el récord de contagios y muertes por cólera registrados en 2024, con unos 262.300 casos confirmados y unos 5.900 fallecimientos.