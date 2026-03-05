Trump tomará medidas para reducir presión sobre el precio del crudo "de manera inminente"

"Habrá nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo de manera inminente, y el petróleo prácticamente parece haberse estabilizado", aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca para celebrar el título de liga cosechado en 2025 por el Inter Miami de Lionel Messi.

Las palabras de Trump llegan después de que tanto el barril de Texas como el brent registraran hoy nuevas subidas y alcanzaran sus máximos desde julio de 2024. Ambos acumulan ya subidas de en torno al 17 % desde que EE.UU. e Israel iniciaron una guerra contra Irán el pasado sábado.

"Ayer, mi Administración anunció medidas decisivas para ayudar a mantener bajos los precios del petróleo, incluyendo la oferta de un seguro contra riesgos políticos para los petroleros que transitan hacia el golfo (Pérsico), como saben, un territorio bastante peligroso", añadió el presidente estadounidense.

El republicano anunció el miércoles que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) proporcionará "a un precio muy razonable" seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Aunque Irán negó este jueves que haya cerrado el estrecho, su Guardia Revolucionaria ha advertido que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".

El tráfico marítimo en el estrecho ha caído en picado desde el inicio de la guerra de Irán y solo ha registrado unos 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo, de acuerdo con datos recogidos este jueves por la Lloyd´s Market Association (LMA), vinculada a la entidad bancaria.