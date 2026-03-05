Ucrania se compromete a aplicar las reformas de liberalización que recomienda la OCDE

"Consideraremos todas sus recomendaciones y haremos todo lo posible para aplicarlas", afirmó Marchenko en una conferencia en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, dedicada a la reconfiguración del sector financiero de cara a la posguerra.

Se mostró convencido de que pese a la situación generada por los cuatro años de guerra con Rusia desde que Moscú inició la invasión de su territorio, trasponer los estándares internacionales de la organización les ayudará.

El ministro se esforzó en señalar que se han producido avances en su integración en los canales financieros internacionales y para ilustrarlo se refirió entre otras cosas a una mayor entrada de inversores exteriores.

Afirmó que la motivación para las reformas no debe ser solo la necesidad de recursos adicionales, sino también el deseo de que sus mercados financieros sean "más prósperos y más desarrollados".

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, hizo una presentación general del informe de evaluación y de recomendaciones de reforma del sistema financiero ucraniano, que consideró que están justificadas teniendo en cuenta que el coste de reconstrucción tras la guerra "supera el medio billón de dólares".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa cifra, recordó Cormann, es "casi tres veces" el producto interior bruto (PIB) de Ucrania el pasado año y "claramente no se puede conseguir recurriendo únicamente a recursos públicos".

Es decir, añadió, habrá que "movilizar el capital privado nacional e internacional" y eso requiere "un sistema financiero dinámico y que funcione bien" con un sector corporativo "bien gestionado".

A su parecer, el mercado de valores de Ucrania tiene "un potencial enorme" teniendo en cuenta que la capitalización bursátil a finales del pasado año era de unos 1.600 millones de dólares, un volumen muy inferior a la de países vecinos como Bulgaria o Rumanía, donde representa unos 45.200 millones.

Cormann señaló que los bonos emitidos por el Gobierno ucraniano siguen siendo el principal instrumento en los mercados financieros y han representado más del 80 % de las actividades comerciales desde 2019.

El secretario general señaló otro de los grandes problemas económicos de Ucrania, que es una deuda pública que en relación a su PIB se ha más que duplicado desde el comienzo de la guerra en 2022 y alcanzó el 109 % el pasado año.

Aventuró que esa deuda se mantendrá por encima del 100 % en los próximos años y que Ucrania necesitará recurrir a más emisiones cuando las condiciones lo permitan.

En su informe, la OCDE señala entre otras cosas que Ucrania tendría que reducir el peso de la banca en manos del Estado, que representa en torno a la mitad del sector, dentro de un amplio programa de liberalizaciones para movilizar capitales.