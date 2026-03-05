Un estudio revela que Australia tiene alga tóxica en sus playas desde hace una década

La investigación, divulgada este jueves y realizada por científicos de la Universidad de Tecnología de Sídney (UTS), el Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia Meridional (SARDI), la agencia científica nacional CSIRO y el Sistema Integrado de Observación Marina (IMOS), concluyó que el alga, conocida como "Karenia cristata", formaba parte del ecosistema marino local mucho antes de la proliferación registrada en 2025.

El episodio de proliferación de la misma del año pasado, considerado sin precedentes en la región, ha provocado la muerte de millones de peces y tiburones y ha afectado también a mamíferos marinos, aves y a la salud de algunas personas a lo largo del litoral del sur del país.

Los científicos llegaron a esta conclusión tras analizar ADN archivado de muestras de agua de mar recogidas durante la última década cerca de la isla Canguro, frente a la ciudad de Adelaida (sur), dentro de un programa de monitoreo del microbioma marino.

Según explicó la profesora de la UTS Shauna Murray, cuyo equipo identificó a "Karenia cristata" como una de las especies dominantes del fenómeno, el organismo produce toxinas capaces de dañar gravemente a la fauna marina.

El análisis histórico reveló que el alga estuvo presente de forma constante desde el inicio del muestreo en 2016, pero en concentraciones bajas. Sin embargo, en 2025 su abundancia aumentó de manera drástica.

El profesor Justin Seymour, responsable del grupo de microbiología oceánica de la UTS, indicó en un comunicado que ahora el objetivo es determinar qué factores ambientales provocaron ese crecimiento repentino.

"Algo ocurrió en el ambiente en 2025 que hizo que su abundancia aumentara de forma dramática. Averiguar qué causó ese incremento es nuestro siguiente objetivo", afirmó.

El pasado noviembre, una comisión parlamentaria calificó la proliferación de algas tóxicas en el sur del país como "un desastre climático devastador", tras meses de mortalidad masiva de fauna marina.

El informe instó al Gobierno federal a liderar una respuesta nacional frente a estos eventos ecológicos vinculados al cambio climático y a reforzar la investigación y el monitoreo de los ecosistemas marinos.