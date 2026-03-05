Un ministro radical israelí dice que los barrios del sur de Beirut se verán como Gaza

"El Dahiye se verá como Jan Yunis (sur de Gaza)", dijo tras visitar las localidades de Maalot, Shlomit y Zarit, en el norte de Israel, de las que residentes fueron evacuados en 2023 por los ataques que la milicia chií Hizbulá inició como respuesta a la ofensiva israelí contra Gaza.

El ministro ultraderechista añadió que mientras los pueblos del norte del país "empiezan a florecer y prosperar", los suburbios del sur de Beirut "muy pronto" tendrán un aspecto similar a Gaza.

"Hizbulá cometió un error y lo pagará caro. Con la ayuda de Dios, estamos cortando la cabeza del pulpo en Irán, y al mismo tiempo también estamos amputando el brazo de Hizbulá", agregó el titular de Finanzas.

Este jueves el Ejército de Israel ordenó a la población libanesa a abandonar "inmediatamente" sus hogares en varios barrios del Dahiye tras días de intensos bombardeos contra esta zona de la capital.

La orden se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fuego cruzado entre Hizbulá e Israel se ha vuelto a reanudar tras la tregua que firmaron en noviembre de 2024.

La milicia proiraní, tras más de dos años sin lanzar ataques contra Israel, reanudó sus bombardeos tras confirmarse la muerte del líder supremo del régimen de Irán, Alí Jameneí, en los bombardeos de Israel iniciados el sábado junto a Estados Unidos contra Irán.