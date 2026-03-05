Una artista afgana desnuda a las mujeres más poderosas como forma de protesta, en ARCO

"Esta obra es una manera de no quedarse callado mientras las mujeres afganas pierden sus derechos y se convierten literalmente en esclavas", señaló a EFE la artista, que ha logrado impactar al público de la prestigiosa feria de arte contemporánea española que se inauguró este miércoles y se clausurará el domingo.

La serie artística, titulada 'Pan, trabajo y libertad', empezó a gestarse en 2022, cuando la artista exiliada en París apeló en una carta abierta a las mujeres con influencia política para que actuaran en favor de "un cambio duradero en Afganistán y lograr una nueva era para las mujeres, las niñas y las minorías".

"No obtuve ninguna respuesta de ninguna de las mujeres a la que apelé, a pesar de que todas ellas conocen muy bien lo que ocurre en Afganistán y tienen posiciones de poder desde las que pueden actuar", recordó Khademi.

"Me sentí decepcionada y triste -añadió- y empecé a realizar retratos de cada una de ellas, a las que uní con una línea escrita en persa con las palabras 'pan, trabajo y libertad', que es el lema de las manifestaciones brutalmente reprimidas que hubo tras la vuelta al poder de los talibanes".

Después amplió la serie con varios cuadros corales, dos de ellos con escenas de orgías lésbicas, con los que "redefinir los valores" y mostrar "una acción revolucionaria donde el cuerpo celebra la libertad absoluta", según la artista.

La galería Eric Mouchet, con sede en París y Bruselas, ha exhibido las piezas antes de llevarlas a Madrid, y en estas muestras previas ha habido visitantes que se han sentido incómodos ante las escenas de orgías y se lo ha hecho saber a la artista.

Ante estas quejas Khademi tiene una respuesta clara: "La energía de las mujeres desnudas no es vergonzoso, lo que es vergonzoso es el silencio de la humanidad ante el drama de las mujeres afganas".