Unos 3.000 españoles ya han sido repatriados desde Oriente Medioedio

Fuentes del ministerio explicaron que siguen en marcha operaciones de evacuación con todas las posibilidades, tanto terrestres como aéreas, y que hay previstos vuelos desde Dubai (Emiratos Árabes Unidos) hacia España y también un avión militar desde Mascate (Omán) hacia la base de Torrejón de Ardoz (Madrid).

A esos vuelos hay que sumar los comerciales y Asuntos Exteriores señala que está en contacto con las compañías aéreas para garantizar que los españoles que ya tenían un billete puedan seguir utilizándolo.

Los españoles en Oriente Medio, entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000, según cálculos oficiales.