Varios sectores celebran la salida de Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU

La Coalición del Inmigrante de Nueva York afirmó que el mandato de Noem en esa agencia se caracterizó por "la controversia" y "juicio cuestionable" que llevó al despliegue de un gran número de agentes con poca capacitación a diversas comunidades y la expansión de prácticas "inhumanas" que devastaron familias a través del país, para poner en marcha la política de arrestos y deportaciones del presidente Donald Trump.

La presencia de los agentes provocó masivas protestas en defensa de los inmigrantes y la muerte de dos ciudadanos a tiros por partes de agentes del DHS.

"Si bien su salida puede cerrar un capítulo turbulento, no repara el daño causado ni garantiza un departamento más respetuoso de la ley y humano en el futuro. Destituir a un funcionario no será suficiente si se mantienen las mismas políticas peligrosas y la cultura de impunidad", indicó en un comunicado Murad Awawdeh, director ejecutivo y presidente de la Coalición.

Trump anunció hoy que a partir del 31 de marzo Noem no estará al frente de Seguridad Nacional y será sustituida por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

Indicó además que Noem pasa a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad que el mandatario anunciará oficialmente este sábado.

El gobernador de Illionis, JB Pritzker, uno de los estados donde fueron enviados militares para contener las protestas por la política migratoria de Trump, no ocultó su satisfacción por el despido de Noem y espera que Mullin tenga un mejor desempeño.

"Vimos tiroteos, violaciones a la ley y corrupción durante el gobierno de Kristi Noem, así que no creo que se pudiera hacer algo peor", afirmó.

Mientras que Beth Oppenheim, directora ejecutiva de la Sociedad de Asistencia para Inmigrantes Hebreos, una de las organizaciones más antiguas de Estados Unidos, hizo un llamado a Mullin y a "todos los líderes de esta administración" a dirigir con el máximo respeto y dignidad hacia los más vulnerables del país.

"Mantener la seguridad de las comunidades, incluidas las de nuestros vecinos inmigrantes y refugiados, debería ser lo más importante para cualquier funcionario del gobierno", afirmó.

Otra organización de refugiados, la Global Refuge, afirmó que la salida de Noem, "es una oportunidad para corregir el rumbo".

Krish O’Mara Vignarajah, su presidenta y directora ejecutiva, destacó que el ultimo año ha estado marcado por "cambios drásticos en las políticas, la erosión de las protecciones humanitarias de muchos años y la creciente inestabilidad para los inmigrantes, los empleadores y las comunidades que dependen de ellos".

Vanesa Cárdenas, de America's Voice, también criticó la gestión de Noem al frente de la agencia de Seguridad Nacional, la que, aseguró, estuvo marcada por "la crueldad y la corrupción" en que ocurrieron algunos "de los peores abusos de nuestro gobierno en la historia moderna de Estados Unidos".

"Necesitamos rendición de cuentas, más supervisión y ni un centavo más en financiación para la imprudencia de esta administración y su cruzada de deportaciones masivas", argumentó.