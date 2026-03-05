Venezuela firma acuerdo con la petrolera Shell durante visita de secretario de EE.UU.

"Nos complace mucho llegar a estos acuerdos con Shell en materia de gas y de petróleo. Estamos dando ya vida y ejecución a la nueva ley de hidrocarburos con nuevos modelos de negocio", indicó Rodríguez en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A su lado, Burgum resaltó el "fantástico" trabajo que, a su juicio, ha hecho Rodríguez en estos primeros meses al mando de Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.

"Esta asociación entre Venezuela y Estados Unidos es un base para la paz y estabilidad de nuestro mundo", afirmó el secretario de Interior de Estados Unidos.

Rodríguez y Burgum estuvieron acompañados de sus delegaciones, según imágenes de VTV. Asistió la encargada de Negocios estadounidense, Laura Dogu, y el representante diplomático de Venezuela ante el país norteamericano, el excanciller Félix Plasencia, quien se venía desempeñando como embajador en Reino Unido.

El viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, también participaron en el encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario de Interior de EE.UU. llegó el miércoles a Caracas para una visita de dos días acompañado de representantes de la Casa Blanca y de unas dos docenas de empresas estadounidenses del sector minero.

En la víspera, Rodríguez recibió al equipo encabezado por Burgum en Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, donde revisaron la agenda en minería, intercambiaron "información sobre flujos de inversión y nuevas tecnologías" y resaltaron "el impulso de oportunidades estratégicas", reiteró este jueves la mandataria encargada.

Rodríguez también anunció que su equipo económico presentará "en los próximos días" al Parlamento, controlado por el chavismo, una "ampliación de la Ley de Minas" que pidió sea reformada "con celeridad", a fin de presentar al mundo "las oportunidades de inversión y desarrollo".

Desde Miraflores, Burgum afirmó el miércoles que las "oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia" entre ambos países "no tienen límites".

Entretanto, funcionarios de EE.UU. negocian con la compañía minera estatal venezolana, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.