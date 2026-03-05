Wall Street acelera pérdidas a media sesión y el Dow Jones baja 1.000 puntos

A las 13:30 hora local en la Bolsa de Nueva York (18:40 GMT), el Dow Jones bajaba un 2,05 %, el S&P 500 un 1,33 % y el Nasdaq un 1,28 %, intensificando las caídas tras comenzar la jornada con recortes moderados.

El índice Vix del mercado CBOE, que mide la volatilidad, se disparaba a esta hora un 18 %, hasta casi 25 puntos.

Los analistas atribuían las ventas masivas al alza en el precio del petróleo, con el barril intermedio de Texas (WTI) superando los 80 dólares tras reportar la agencia estatal iraní que la Guardia Revolucionaria atacó con un misil a un buque petrolero en aguas del golfo pérsico.

El sexto día de guerra mantuvo este jueves la tónica de los bombardeos israelíes contra Teherán y Beirut, pero la atención se centró en una posible extensión del conflicto a otros países fuera de la zona, aunque Irán negó estar detrás de ataques con drones a Turquía y Azerbayán.

Entre los activos refugio, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía al 4,14 %; el oro bajaba un 1 %, hasta 5.080 dólares la onza, y el dólar estadounidense se fortalecía y se cambiaba a 0,86 euros.