Wall Street cierra rojo y el Dow Jones baja 1,61 % tras sesión ligada al alza del petróleo

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 784 puntos, hasta 47.954; el selectivo S&P 500 cedió un 0,56 %, hasta 6.830 unidades; y el tecnológico Nasdaq recortó un 0,26 %, hasta 22.748 enteros.

El sexto día de guerra mantuvo este jueves la tónica de los bombardeos israelíes contra Teherán y Beirut, pero la atención se centró en una posible extensión del conflicto a otros países fuera de la zona, aunque Irán negó estar detrás de ataques con drones a Turquía y Azerbayán.

Los futuros del petróleo de Texas para entrega en abril de dispararon 8,5 %, hasta 81,01 dólares, tras reportar la agencia estatal iraní que la Guardia Revolucionaria atacó con un misil a un buque petrolero estadounidense en aguas del golfo Pérsico.

En los mercados preocupa sobre todo la situación en el estrecho de Ormuz, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, por donde circula el 20 % del crudo mundial.

Laa Guardia Revolucionaria afirmó hoy que Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos "podrían ser atacados o hundidos".

"Los efectos ya se están contagiando a muchos sectores, desde los centros de datos a los consumidores que finalmente lo notarán en la gasolinera. Si el conflicto se alarga, hay una posibilidad real de tener precios del petróleo de tres dígitos", señalaron en una nota los analistas de Rystad Energy.

En el plano interno de EE.UU., el Gobierno divulgó que la productividad y los costes laborales se incrementaron más de lo estimado en el cuarto trimestre del año pasado, con subidas del 2,8 % en ambos casos.

Por otra parte, las solicitudes de prestación por desempleo se mantuvieron estables, en unas 213.000, la última semana de febrero, ligeramente por encima de lo esperado.

Y en cuanto a las noticias corporativas, la financiera estadounidense Morgan Stanley bajó un 3 % tras informar The Wall Street Journal de que planea despedir al 3 % de su plantilla, unos 2.500 empleados.

Berkshire Hathaway subió, en cambio, un 2,65 % después de que su nuevo director ejecutivo, Greg Abel, activara las recompras de acciones de la empresa y comprara él mismo acciones por valor de 15 millones de dólares, recogió el medio CNBC.

Entre los activos refugio, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía al 4,136 %; el oro bajaba un 0,97 %, hasta 5.084 dólares la onza, y el dólar estadounidense se fortalecía y se cambiaba a 0,86 euros.