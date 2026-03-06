AESA extiende advertencia a aerolíneas para no operar en Oriente Medio hasta 11 de marzo

Además de al espacio aéreo de Irán, la advertencia hace alusión a Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano y Omán, y afecta tanto a las aerolíneas europeas, como a vuelos operados por aerolíneas de terceros países pero con origen o destino en la Unión Europea (UE).

A éstas se les recomienda "no operar en el espacio aéreo afectado a todos los niveles de vuelo y altitudes", así como "seguir de cerca los acontecimientos relativos al espacio aéreo en la región", según el boletín de la agencia, con sede en Colonia (Alemania).

La AESA recordó que el sábado pasado, Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en territorio iraní y que ese país ha lanzado represalias contra objetivos de esos dos países en la región.

El riesgo para la aviación civil se debe sobre todo a la actividad de sistemas de defensa aérea a diversos niveles de altitud y al lanzamiento de misiles balísticos y de crucero y de otros tipos de armamento, de lo que se deriva el riesgo de errores de identificación y de cálculo o de que fallen procedimientos de intercepción, explicó la agencia.

El Ejército israelí anunció este viernes una nueva oleada de ataques contra Irán, concretamente a las ciudades de Teherán e Isfahan, mientras que los países europeos continúan fletando aviones para traer de regreso a los ciudadanos más vulnerables varados en los países del Golfo debido a la suspensión de vuelos.