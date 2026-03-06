Agencias de la ONU elevan a 96.000 los desplazados por la ofensiva israelí en el Líbano

Según afirmó en rueda de prensa el director para emergencias de ACNUR, Ayaki Ito, la cifra corresponde a personas refugiadas en albergues colectivos en territorio libanés, aunque el número real podría ser aún mayor dado que no se han registrado muchas otras personas que han huido al norte buscando seguridad por su cuenta.

Por otra parte, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el conflicto ha provocado que alrededor de 50.000 refugiados sirios en Líbano hayan cruzado la frontera para regresar a su país, una ruta que también han utilizado alrededor de 3.600 libaneses.

Sobre Irán, Ito reconoció que por ahora es difícil calcular con exactitud el éxodo que los ataques de Estados Unidos e Israel han provocado, y que el único número que se maneja es el de unos 100.000 habitantes de Teherán que, según las autoridades iraníes, abandonaron sus hogares tras los primeros días de bombardeos.

Añadió que por el momento no se observa un movimiento masivo de refugiados hacia países vecinos como Turquía, Irak, Pakistán, Afganistán (que vive su particular conflicto con Pakistán), Turkmenistán, Azerbaiyán o Armenia.

Las agencias de atención a desplazados y refugiados recordaron que la región de Oriente Medio ya acogía antes del estallido de estos conflictos casi 25 millones de refugiados y desplazados internos.