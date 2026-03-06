Al menos 9 muertos y 17 heridos en ataques israelíes contra Nabi Chit, en este de Líbano

"Los bombardeos israelíes en el pueblo de Nabi Chit, en el distrito de Baalbek, causaron el fallecimiento de nueve ciudadanos y heridas a otros 17, según un balance actualizado pero todavía preliminar", dijo el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.

Según la nota, los equipos de rescate todavía trabajan en la zona para ubicar a más personas desaparecidas entre los escombros.

En la tarde de este viernes, cazas israelíes efectuaron un total de nueve acciones contra Nabi Chit, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Desde el pasado lunes, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras sur de Beirut, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte israelí.

El número de muertos por la ofensiva aérea contra el Líbano se eleva ya a al menos 217 y el de heridos a unos 800, lo que supone un fuerte aumento -sobre todo de las víctimas mortales- en las últimas 24 horas.