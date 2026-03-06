Alianza Asfura-Trump, ¿una nueva etapa en las relaciones de Honduras con China y Taiwán?

Asfura, en el poder desde finales de enero, todavía no ha definido, al menos públicamente, si romperá con China para volver con Taiwán, después de que en marzo de 2023 durante el Gobierno de la anterior mandataria, Xiomara Castro, se decidiera poner fin a las relaciones con Taipéi a favor de Pekín, algo que no agradó a Estados Unidos.

Por el momento Asfura ha puesto en suspenso una veintena de acuerdos de cooperación, contratos y memorándum de entendimiento en materia económica y social suscritos durante la Administración de Xiomara Castro, y de los que no se conocen todos los detalles.

Incluso está pendiente un Tratado de Libre Comercio que ambos países comenzaron a negociar hace dos años.

El pasado 26 de febrero la canciller de Honduras, Mireya Agüero, se reunió con el embajador de China en Tegucigalpa, Yu Bo, para dialogar sobre "asuntos bilaterales de conformidad con los intereses de ambos países", según dijo la Cancillería del país centroamericano en redes sociales.

Esa reunión, sin embargo, llamó la atención que se produjera una semana antes de la cumbre organizada por Trump en Miami en la que participarán una docena de líderes afines, entre ellos Asfura.

Asfura ha reiterado que fortalecerá las relaciones con EE.UU. porque se trata del primer socio comercial que tiene su país.

Las opiniones entre los hondureños sobre cortar o no con China y restablecer las relaciones con Taiwán están divididas, mientras esperan la decisión de Asfura.

El analista hondureño Graco Pérez dijo a EFE que Honduras sigue sin definir el rumbo de su política exterior frente a China y el eventual restablecimiento de lazos con Taiwán, y señaló que la cumbre regional del 7 de marzo en Miami podría marcar posiciones claras sobre el asunto.

Pérez afirmó que en la cita "se van a plantear algunos lineamientos o posiciones del gobierno de los Estados Unidos" y anticipó que la reunión podría servir para que Washington delimite "la línea roja" sobre las relaciones con China.

"Honduras no ha encontrado ningún beneficio en su relación con China", enfatizó Pérez, quien recordó que retomar la relación con Taiwán fue una de las promesas de campaña del presidente hondureño.

Basándose en el impacto económico del fin de la relación con Taiwán, sin adentrarse en aspectos geopolíticos debatidos en otras esferas, los productores hondureños de camarón subrayaron a EFE que han dejado de percibir alrededor de 150 millones de dólares desde que su país rompió relaciones con Taipéi a favor de Pekín.

"Cometimos un error al pedir abrir con China" a costa de romper relaciones con Taipéi, una decisión que ha provocado una caída estrepitosa en las exportaciones de camarón, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores (Andah), Javier Amador.

Según la Andah, las exportaciones del sector, que en diciembre de 2022 alcanzaban los 106 millones de dólares, sufrieron un descenso progresivo hasta cerrar 2025 con apenas 16 millones de dólares.

"Es una caída estrepitosa. Estamos hablando de una pérdida de casi 90 millones de dólares", lamentó el líder gremial, quien subrayó que, al sumar el impacto acumulado, el sector ha dejado de percibir unos 150 millones de dólares debido a la ruptura con Taiwán en 2023 durante el gobierno de Castro.

"Queremos tener todos los mercados posibles. Abrir un país para sumar otro es fantástico, pero cerrar uno para abrir otro no funciona", recalcó.