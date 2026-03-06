Asesora china alerta sobre matrimonios forzados de mujeres con discapacidad

Jiang Shengnan, miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), máximo órgano asesor del país, advirtió en declaraciones recogidas por el medio China Newsweek de que estos casos persisten en algunas áreas rurales y presentan "múltiples desafíos".

Según Jiang, una de las principales trabas es la "falta de apoyo" de la autonomía de estas mujeres en las decisiones relacionadas con el matrimonio. En algunos casos, explicó, el sistema de registro matrimonial exige el consentimiento de tutores legales sin evaluar adecuadamente la voluntad o la capacidad de decisión de las afectadas.

La asesora también señaló que en ciertas situaciones familiares "algunos padres obtienen beneficios al casar a sus hijas", mientras que las elevadas dotes matrimoniales pueden incentivar la compra de mujeres para contraer matrimonio, en un contexto en el que las sanciones legales por violaciones de derechos siguen siendo limitadas.

Jiang añadió que las mujeres sin hogar con discapacidad mental o intelectual se encuentran en una situación especialmente vulnerable debido a la "falta de mecanismos eficaces de asistencia".

Entre sus propuestas figura lanzar una campaña nacional de un año centrada en la prevención, la detección de casos, el rescate de víctimas, su reubicación y rehabilitación, así como la asistencia judicial.

También sugirió crear centros de intervención para casos de matrimonio forzado y establecer líneas telefónicas de denuncia que permitan realizar avisos anónimos.

La cuestión ha suscitado debate en los últimos años tras varios casos que generaron indignación pública en China.

Entre ellos destacó el de una mujer con problemas mentales encontrada encadenada en una zona rural de la provincia oriental de Jiangsu, madre de ocho hijos, cuya historia se hizo viral en 2022 y derivó en condenas judiciales contra los implicados en su secuestro y venta años antes.

En 2024, el Ministerio de Seguridad Pública anunció una operación nacional para reforzar la persecución de la trata de mujeres y niños y rescatar a víctimas aún retenidas por redes de tráfico.

El fenómeno se ha vinculado en parte al desequilibrio entre hombres y mujeres provocado por décadas de política del hijo único, que según el Banco Mundial llevó a que en 2017 hubiera unos 42 millones más de hombres que mujeres en el país.