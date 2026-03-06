Aumenta la violencia contra las mujeres en los últimos 3 años en Portugal, según estudio

Según un estudio realizado por APAV publicado este viernes con motivo de la celebración el domingo del Día Internacional de la Mujer, entre 2022 y 2025 atendió a un total de 50.495 mujeres que fueron víctimas de 97.149 delitos y formas de violencia contra ellas.

APAV apuntó que 'la violencia doméstica' (en Portugal a nivel institucional no se utiliza el término violencia de género ni machista) fue la predominante y representó el 81,1 % de los casos registrados, seguida de amenazas o coacciones, abuso sexual de menores, ofensas a la integridad física, difamación y fraude.

De acuerdo a ese estudio, el 61,8 % eran mujeres de entre 18 y 64 años, mientras que el 15,3 % son menores de 17 años, siendo este el grupo de edad con un mayor crecimiento, del 47,2 %, en el periodo 2022-2025.

Las mayores de 65 años supusieron el 10,5% de las mujeres apoyadas por APAV.

La mayor parte vivía en los distritos de Lisboa, Faro, Oporto, Braga y Setúbal, lo que, según APAV, refleja en gran medida la distribución demográfica del país.

APAV identificó en ese periodo a 51.769 agresores, el 71,2 % hombres, que en casi la mitad de las situaciones había mantenido o tenía una relación de intimidad con la víctima.

De las mujeres atendidas, el 54,7 % presentaron una denuncia, mientras que el 33,9 % no lo hizo.

APAV presta apoyo jurídico, psicológico y social, gratuito y confidencial, a lo largo de todo el territorio luso.