Berlín recuerda que en materia de apoyo militar antiaéreo la prioridad es Ucrania

"Nuestro foco está puesto en Ucrania, y gran parte de nuestros sistemas de defensa antiaérea los hemos dado a Ucrania, algo que toca especialmente a los sistemas Patriot", dijo Wadephul en una rueda de prensa en Berlín con su homólogo neerlandés, Tom Berendsen.

"Si tuviéramos de sobra tendríamos que pensar seriamente en darlos a Ucrania, porque la situación allí sigue siendo difícil", abundó el jefe de la diplomacia germana al ser preguntado sobre un eventual envío de material militar alemán a países en Oriente Medio.

Wadephul destacó en alusión a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que en la actual situación geopolítica, en la que hay "desafortunadamente" otra guerra, no se puede cometer el "error de abandonar a Ucrania" y por eso en el Gobierno alemán "no se piensa en enviar sistemas en otros lugares".

El apoyo a Ucrania y la guerra en Irán y sus consecuencias regionales fueron dos de los temas que abordaron Wadephul y Berendsen en su encuentro en Berlín, una cita entre dos políticos democristianos que se desarrolló en un clima de "hermanamiento", según el término con el que explicó la reunión el neerlandés.