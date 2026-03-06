Brasil se acerca al Caribe para cooperar en agricultura y seguridad alimentaria

El IICA detalló que su director general, Muhammad Ibrahim, participó en Brasilia en una reunión con el secretario ejecutivo adjunto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) de Brasil, Cleber Soares, y con ministros y altos funcionarios de Agricultura de países del Caribe, encuentro que tuvo lugar en paralelo a la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

"El acercamiento con Brasil será muy positivo y puede ayudar a impulsar la agricultura de cada nación, contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial. Son países que enfrentan desafíos climáticos y otros problemas y que, juntos, pueden superar estas dificultades con mayor facilidad", declaró Ibrahim en un comunicado.

Durante la reunión, el secretario Soares anunció la creación del Centro de Innovación y Agricultura Sostenible de las Américas en Guyana, con el fin de recoger las demandas presentadas por los ministros y mejorar las relaciones de Brasil con todo el Caribe.

La creación del Centro fue acordada entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) y el IICA.

"Nuestra perspectiva, en los próximos días, es avanzar en el establecimiento de un marco de referencia para que, muy pronto, junto con el IICA, ABC y Embrapa, lideren el proceso de creación del centro. Brasil aportará tecnología, conocimientos técnicos y experiencia para compartir con nuestros hermanos del Caribe", enfatizó Soares.

El funcionario brasileño también destacó que su país tiene potencial para apoyar a estas naciones en asuntos como tecnología, innovación y con productores capacitados para contribuir al fortalecimiento de la agricultura y la ganadería.

En la reunión, los ministros discutieron estrategias para hacer la agricultura más atractiva para las nuevas generaciones, destacando el potencial de tecnologías como los drones y la agricultura de precisión para modernizar el sector y reducir la migración de los jóvenes de las zonas rurales a las ciudades. También se puso de relieve la necesidad de ampliar los programas de formación y educación superior orientados a la agricultura.

Durante el debate, se mencionaron los retos a los que se enfrentan los agricultores del Caribe, como los impactos del clima, la vulnerabilidad de las islas, así como los problemas de manejo poscosecha que afectan la calidad y la vida útil de los productos.

Todos enfatizaron en el interés de fortalecer la cooperación regional para hacer frente a los retos relacionados con la seguridad alimentaria.

Los ministros coincidieron en que el fortalecimiento de la agricultura en el Caribe depende de la combinación de innovación tecnológica, acceso a los mercados, seguridad en el campo y cooperación internacional.