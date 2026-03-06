Bruselas suspende la exención de visados para diplomáticos y funcionarios de Georgia

"El mecanismo de suspensión de visados ​​se activa en respuesta a la violación deliberada y persistente por parte de Georgia de los compromisos asumidos bajo su régimen de exención de visados, ​​en áreas clave de la democracia y los derechos fundamentales", explicó la Comisión en un comunicado.

Es la primera vez que el Ejecutivo comunitario aplica, tras la aprobación de los Estados Miembros, el nuevo mecanismo reforzado de suspensión de visados a la Unión Europea (UE), una herramienta para disuadir y abordar situaciones de abuso de viajes sin visado.

"La exención de los visados tiene como objetivo mejorar el contacto entre personas y promover valores compartidos, incluido el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos. Y la Comisión considera que las autoridades georgianas socavan estos principios en los que se basa la exención de visados", explicó el portavoz de Interior y Justicia de la Comisión, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Las acciones de las autoridades georgianas desde octubre de 2024, incluida "la represión contra manifestantes, políticos de la oposición y medios de comunicación independientes", han repercutido negativamente en la situación en Georgia y ha "provocado vulneraciones de varios derechos fundamentales y normas jurídicas internacionales", según la Comisión.

Además, Bruselas sostiene que Georgia se ha negado a alinearse con la política de visados de la UE y considera que las acciones de las autoridades georgianas "socavan los principios en los que se basa la liberalización de visados".

La Comisión aprobó también este viernes directrices para las autoridades consulares y guardias de fronteras de los Estados miembros, con el fin de apoyar a los países de la UE en la aplicación efectiva de la suspensión.