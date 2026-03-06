Candidata de derecha colombiana descarta contacto con Delcy Rodríguez si gana Presidencia

"No me voy a sentar con Delcy Rodríguez", aseveró de forma tajante la aspirante uribista en una entrevista con EFE, marcando una línea roja que contrasta con la política de normalización diplomática que mantiene con Venezuela el Gobierno de Gustavo Petro.

Valencia, que se perfila como una de las favoritas en la consulta interpartidista de sectores de la derecha de este 8 de marzo, fue enfática al señalar los motivos de su rechazo a un acercamiento con las autoridades que hoy gobiernan Venezuela.

"Yo tengo una lealtad por la democracia que me impide arrodillarme ante los del régimen, así ahora sean pro Estados Unidos", manifestó, en referencia a la buena relación que mantienen Caracas y Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Las elecciones presidenciales colombianas serán el 31 de mayo próximo, con una segunda vuelta el 21 de junio en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos.

La senadora aclaró que su postura no implica el aislamiento de las poblaciones limítrofes, pues aunque descarta cualquier contacto con el Palacio de Miraflores, plantea un modelo de operatividad regional a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera entre los dos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nosotros con el Gobierno de Venezuela no tenemos nada que hablar, (mantendremos) fronteras abiertas y empoderaremos a los gobernadores de frontera para que mantengan buenas relaciones", explicó.

Para la candidata, la crisis venezolana requiere una postura de principios que no ceda ante pragmatismos económicos o presiones externas, defendiendo que Colombia debe liderar un bloque que entienda que "Venezuela necesita ser una nación" democrática.

Este giro en la relación con el país vecino forma parte de una reestructuración de la Cancillería colombiana que Valencia propone y que busca convertir las embajadas en oficinas de comercio exterior dedicadas a vender productos nacionales, desde calzado hasta confecciones, priorizando la exportación por encima de la agenda política tradicional.

La posición de Valencia va en sentido contrario de la política defendida por Petro, que desde su llegada al poder, en agosto de 2022 retomó las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, rotas durante el anterior Gobierno.

Tras la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos, Petro ha mantenido la relación con Delcy Rodríguez, con quien se reunirá por primera vez el próximo 13 de marzo en la frontera.