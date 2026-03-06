Cerca de 24.000 estadounidenses regresaron a su país desde Oriente Medio por guerra Irán

Desde el pasado 28 de febrero, "casi 24.000 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos a Estados Unidos desde Oriente Medio", asegura un comunicado del vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, que añade que "se prevén vuelos adicionales en los próximos días, según lo permitan las condiciones de seguridad".

"Estas cifras no incluyen a los numerosos estadounidenses que se han reubicado de forma segura en otros países ni a los que han salido de Oriente Medio pero aún se encuentran en tránsito de regreso a Estados Unidos", aclara el texto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, en un mensaje en su red Truth Social, confirmó este viernes el traslado de miles de personas desde varios países de Oriente Medio y garantizó que se está llevando a cabo "de forma discreta, pero sin contratiempos".

El comunicado llega después de las críticas vertidas por la gestión de las evacuaciones por parte de la Administración de Trump, con reprobaciones que han llegado también desde las filas republicanas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya dijo este semana que entre 1.500 y 1.600 estadounidenses habían solicitado ayuda para ser evacuados, pero aseguró que "tomará un poco de tiempo" prestar asistencia debido a los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

Por su parte, Johnson detalló este viernes de que la disponibilidad de vuelos comerciales en toda la región "continúa mejorando, con opciones comerciales disponibles en la mayor parte de la región".

El Departamento de Estado reiteró la solicitud para que los ciudadanos estadounidenses en Bahréin, Israel, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudí, entre otros, completen un formulario para recibir información sobre las opciones de evacuación.