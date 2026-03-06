China continuó liderando la innovación en 2025, con un cuarto de las patentes mundiales

Le siguió Estados Unidos, con 52.617, aunque mientras las patentes chinas crecieron en 2025 un 5,3 %, las estadounidenses bajaron un 3 %, su cuarto ejercicio consecutivo de retroceso, de acuerdo con el informe anual de la agencia de Naciones Unidas.

Japón, Corea del Sur y Alemania ocuparon los siguientes puestos, mientras que España ocupó el 18º, con 1.596 patentes registradas, 77 más que en 2024.

El primer país latinoamericano en la lista fue Brasil, con 619 patentes, en 26ª posición, seguido de Chile, en el puesto 34 con 202 registros.

La OMPI destacó que las patentes en el sector de comunicaciones fueron las más numerosas en 2025 (un 11,1 % del total), seguidas de las relacionadas con computadores (9,6 %) y maquinaria eléctrica (9 %).

La tecnológica china Huawei fue la firma que más patentes registró el pasado año (7.523), un puesto que mantiene desde 2017, mientras que le siguieron la surcoreana Samsung (4.698) y la estadounidense Qualcomm (3.227).

Japón es la que más firmas colocó en el top 100, con 32, seguida de China con 24 y Japón con 17, mientras que 16 de las 20 primeras operan en los sectores de informática y telecomunicaciones.

En cuanto a las instituciones académicas, la lista la lideró por segundo año la Universidad de California, con 488 solicitudes, seguida de la china Universidad de Tsinghua (227) y el Sistema de Universidades de Texas, con 226.

En lo que respecta a nuevas marcas registradas, Estados Unidos lideró la lista de 2025 con 10.997 entradas, seguida de Alemania (6.106) y China con 5.636, sumando el total mundial 64.150 nuevas solicitudes, un descenso del 1,5 % con respecto a 2024.

La firma francesa L'Oreal lideró este indicador por quinto año consecutivo, con 274 nuevas marcas, seguida de la firma de juegos de azar estadounidense Light & Wonder, con 105.