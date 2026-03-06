Colombia recibe a miembro del Clan del Golfo extraditado por España por lavado de dinero

Prada Moriones llegó este viernes al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde fue capturado por unidades de la Policía y funcionarios de Migración Colombia.

La investigación señala que el detenido había participado en el blanqueo de más de 182.000 millones de pesos (unos 45 millones de dólares) provenientes del envío de toneladas de cocaína a Europa.

El capturado "será imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico", informó la Fiscalía.

Según las autoridades españolas, Prada Moriones está vinculado a una red transnacional asociada al Clan del Golfo dedicada a transportar cocaína desde Colombia hacia puertos europeos y a ocultar las ganancias del narcotráfico mediante complejos mecanismos financieros como criptomonedas, empresas fachada y transacciones fragmentadas en distintos países.

En esta misma investigación también fue señalado su hermano, Santiago Prada Moriones, alias Marco, quien supuestamente tuvo un papel clave dentro de la logística de la organización y también fue capturado en España.

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), tiene actualmente unos 9.840 integrantes, de los cuales 3.328 están armados y 6.512 forman parte de redes de apoyo, según un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).