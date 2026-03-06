Condenan a 15 años de cárcel a un hombre por matar al exmaratonista Samson Kandie en Kenia

“El acusado (...) llegó a un acuerdo con la Fiscalía, en el que admitió haber recibido instrucciones de la esposa del fallecido para disciplinar a Samson Kandie por una presunta infidelidad”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Las pruebas presentadas ubicaron al imputado y su cómplice en el domicilio del exatleta entre las 19.00 hora local (16.00 GMT) y las 21.00 hora local (18.00 GMT) la noche del 3 de octubre de 2024.

Allí, Kandie fue encontrado por su mujer, Rose Chepkemboi Rotich, maniatado, apaleado y con signos de cortes compatibles con el de un machete, heridas que le costaron la vida a los 53 años en el hospital.

Jamleck Morogit, quien también fue imputado por el asesinato de Kandie, llegó igualmente a un acuerdo y fue sentenciado a seis años de prisión por conspiración para asesinar.

Según los términos de ambos acuerdos, se espera que tanto Ngososei como Morogit testifiquen en próximas audiencias contra Rotich, quien sigue en prisión preventiva y está señalada como la presunta autora intelectual del crimen.

Kandie fue reconocido por ganar el maratón de Viena en 2004, donde batió el récord del circuito con una marca de 2:08:35; y el de Hokkaido (Japón) en 2002, aunque su mejor marca personal llegó en la carrera de Berlín en 1999, donde terminó tercero con 2:08:31.