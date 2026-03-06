Decodifican el líquido cefalorraquídeo para entender la evolución de los tumores

En un comunicado, el CNAG, con sede en Barcelona, explicó este viernes que el estudio ha obtenido imágenes en alta resolución de los tipos de células inmunitarias y sus interacciones en el líquido de pacientes con tumor o cáncer en el sistema nervioso central.

El responsable del centro y al frente de este estudio, Holger Heyn, remarcó que investigar los tumores cerebrales siempre ha sido "un gran reto por lo difícil que es acceder a ellos".

"Este hallazgo convierte al líquido cefalorraquídeo en una potente herramienta de pronóstico", celebró.

Los investigadores han analizado en este trabajo más de 70.000 células de pacientes con cáncer en el sistema linfático o en el tejido cerebral, entre otros tipos, y las han comparado con las células de personas con trastornos neuroinflamatorios.

Según la nota, el equipo del CNAG empleó técnicas pioneras de secuenciación que permitieron estudiar el ARN de cada célula del líquido cefalorraquídeo de forma individual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos métodos revelaron cómo se activan los genes y cómo responden al tumor, incluyendo los receptores de las células T, que funcionan como sensores para detectar y atacar el cáncer y cuya expansión refleja la intensidad de la respuesta inmunitaria.

Los investigadores complementaron el análisis con ADN tumoral, para poder identificar posibles vulnerabilidades del tumor, y con transcriptómica espacial, una tecnología avanzada que permitió mapear las células en su entorno.

El inmunólogo del CNAG y también autor principal del estudio Juan Nieto expresó que, gracias a este enfoque, han entendido que "en cada tipo de tumor se crea un propio microambiente en el líquido cefalorraquídeo que refleja lo que puede estar ocurriendo en el epicentro de la enfermedad".

"Esto nos ayuda a comprender mejor cómo se comporta el tumor y cómo reacciona el sistema inmunitario", especificó.

Por su parte, la investigadora en el CNAG y autora del estudio Paula Nieto explicó que los nuevos análisis podrían permitir "diseñar terapias personalizadas que aprovechen la propia defensa del organismo para combatir el cáncer".

El estudio se encuentra ahora en su segunda fase, en la que los investigadores están aplicando este enfoque a un número ampliado de pacientes, con el objetivo de analizar su respuesta inmunitaria antes y después de los tratamientos, indicaron en el comunicado.