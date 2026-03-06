Diplomáticos de EE.UU. se reúnen en Cuba con líderes de la iglesia católica en la isla

Según publicó este viernes en redes sociales la embajada de EE.UU. en Cuba, Allison y el encargado de negocios estadounidense, Mike Hammer, mantuvieron un encuentro con el obispo de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad, y con el obispo de Santa Clara, Arturo González, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).

"Hablaron sobre la ayuda humanitaria de la Administración Trump que Cáritas sigue distribuyendo en las provincias del oriente y de la necesidad de que se produzca un cambio para que mejore la situación en Cuba", escribió la embajada en redes sociales.

Según confirmaron a EFE fuentes cercanas al encuentro, la reunión tuvo lugar el viernes pasado en La Habana.

EE.UU. prometió 3 millones de dólares en ayuda para los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, pero la canalizó a través de la ONG Cáritas con el objetivo de que no fuese gestionada directamente por el Gobierno cubano.

Posteriormente anunció que estaría dispuesto a enviar ayuda por 6 millones de dólares más por el mismo mecanismo, para garantizar que llegase a los cubanos más necesitados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 20 de febrero, Hammer se reunió en Roma con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, para hablar sobre la situación en Cuba y el "importante rol" de la iglesia católica en la isla.

Posteriormente, en declaraciones a EFE, Hammer aseguró que mantuvo conversaciones para "ver qué es lo que se puede hacer para intentar asegurar que se pueda llegar a un cambio de manera pacífica" en Cuba.

Ocho días más tarde, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acudió también al Vaticano y se reunió con el Papa León XIV y con su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

El Vaticano ha mediado en varias ocasiones entre La Habana y Washington. La última vez, durante la administración del presidente de EE.UU. Joe Biden (2021-2025), fue para que Cuba excarcelara a 553 presos a cambio de ser retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo.