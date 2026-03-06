Ecuador lanza una campaña nacional para luchar contra el tráfico ilegal de animales

La viceministra de Ambiente y Marino Costero, Alicia Jaramillo, señaló que entre 2023 y 2025 fueron retenidos 1.289 especímenes de vida silvestre, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado otros 78, entre mamíferos, reptiles, aves y plantas endémicas en las provincias andinas de Pichincha e Imbabura, las amazónicas Napo, Orellana, Sucumbíos, y Pastaza, y la costera Guayas.

La campaña, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía, articula el trabajo de instituciones públicas y privadas, entre ellas la Unidad de Policía del Medio Ambiente (UPMA), la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés), el Zoológico de Quito y varios Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de especies, una de las principales amenazas para la biodiversidad del país.

Según el Ministerio, el tráfico de fauna y flora silvestre "genera afectaciones directas a los ecosistemas", favorece la extinción local de especies y representa un riesgo para la salud humana debido a la posible transmisión de enfermedades zoonóticas por el contacto o consumo de animales.

La cartera de Estado recordó además que este delito puede ser sancionado con penas de cárcel de uno a tres años, según la normativa vigente.

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la "influencia de las corrientes oceánicas en sus costas".