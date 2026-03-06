EEUU estudia intervenir el mercado de futuros de petróleo para frenar el alza de precios

El precio del petróleo y del gas se han disparado en las últimas cinco sesiones después de que el pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzarán un ataque conjunto contra Irán, cuyas represalias han extendido el conflicto por Oriente Medio.

El mercado teme que, como consecuencia del conflicto, haya un corte del flujo de suministro en el Estrecho de Ormuz.

Este viernes, el crudo Brent, de referencia en Europa, baja el 0,57 %, hasta los 84,95 dólares el barril; y el West Texas Intermediate, de referencia en EE. UU., cae el 0,68 %, hasta los 80,46 dólares.

La información detalla que un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que se espera que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncie medidas para combatir el aumento de los precios de la energía debido al conflicto con Irán, incluida una posible acción que involucre al mercado de futuros del petróleo.

"La posible medida marcaría un intento inusual por parte de Washington de influir en los precios de la energía a través de los mercados financieros en lugar de los suministros físicos de petróleo", concluye la información.