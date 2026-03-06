EEUU, la UE y otros gobiernos piden que se respete el alto el fuego en el este de la RDC

"Todas las partes implicadas deben renovar urgente e inequívocamente su compromiso de cesar las hostilidades y reanudar las negociaciones", afirmó el Grupo de Contacto Internacional para los Grandes Lagos (ICG en inglés) en una declaración conjunta que publicó este viernes la oficina de información para África del Departamento de Estado de EE.UU. en Johannesburgo (Sudáfrica).

"No puede haber una solución militar al conflicto", subrayó este grupo, que reúne a los gobiernos de Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido, además de la UE.

El ICG expresó su "profunda preocupación" por las "continuas y recientes" violaciones del cese de las hostilidades recogido tanto en el acuerdo de paz firmado el pasado diciembre por Ruanda y la RDC en Washington, bajo el auspicio del presidente estadounidense, Donald Trump, como en el proceso de mediación impulsado por Catar entre el M23 y el Gobierno congoleño.

"Dichas violaciones incluyen el uso de drones en ataques militares, lo que también supone un grave riesgo para la población civil", afirmaron.

Los países firmantes urgieron "a todas las partes a que cumplan plenamente sus obligaciones y compromisos contraídos en virtud" de los citados acuerdos y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de respetar "plenamente" la integridad territorial.

"El ICG insta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones de respetar el derecho internacional humanitario y a que garanticen un acceso humanitario pleno, seguro y sin obstáculos para poder prestar asistencia vital a quienes la necesitan", señaló el comunicado.

Asimismo, el grupo pidió a las partes del conflicto que "pongan fin a la incitación al odio, la discriminación o la violencia (...) y otras acciones que ponen en grave peligro a la población civil y la cohesión social".

Los firmantes hicieron referencia a la discriminación y violencia sufrida por la comunidad banyamulenge, un pueblo minoritario en el este congoleño, con lengua y cultura similares a los habitantes de Ruanda.

Desde que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington el citado acuerdo de paz en presencia de Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).