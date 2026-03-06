El banco central chino anticipa recortes de tipos y de reservas bancarias en 2026

Pan realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa sobre economía celebrada en el marco de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), donde afirmó que el banco central mantendrá una política monetaria "moderadamente flexible" y combinará distintas herramientas para garantizar condiciones financieras adecuadas y apoyar el inicio del nuevo plan quinquenal 2026-2030.

Entre esas herramientas figuran ajustes en el coeficiente de reservas obligatorias de los bancos y operaciones en el mercado de bonos del Estado para orientar los niveles de los tipos de interés, explicó.

El gobernador subrayó asimismo que China "no tiene necesidad ni intención" de recurrir a la depreciación del yuan para obtener ventajas comerciales, y reiteró que el banco central mantendrá una tasa de cambio "básicamente estable" en niveles razonables y equilibrados.

Pan indicó que, en un contexto internacional de creciente volatilidad en los mercados de divisas, el banco central está animando a las instituciones financieras a ofrecer más instrumentos para que las empresas puedan gestionar los riesgos derivados de las fluctuaciones cambiarias.

Según sus datos, alrededor del 30 % de las empresas ya utiliza herramientas de cobertura cambiaria y otro 30 % emplea el yuan en las liquidaciones de comercio transfronterizo, lo que implica que más del 60 % del comercio exterior chino está relativamente protegido frente a las variaciones del tipo de cambio.

Las declaraciones se producen después de que el primer ministro, Li Qiang, avanzara este jueves durante la apertura de la ANP que China contempla nuevos recortes de tipos de interés y de los requisitos de reserva bancaria como parte de su estrategia para sostener el crecimiento en un contexto de debilidad de la demanda interna.

Analistas como los de Capital Economics ya anticipaban nuevos recortes de tipos y del coeficiente de reservas a lo largo del año, en línea con la orientación de política monetaria señalada ahora por el banco central.