El beneficio de la brasileña Embraer se redujo un 47,9 % en 2025

En la reducción de las ganancias del tercer mayor fabricante de aviones del mundo pesó el resultado del cuarto trimestre, cuando el beneficio cayó en un 20,3 % frente al mismo período de 2024, hasta 832 millones de reales (unos 157,8 millones de dólares), según el balance enviado por la empresa al mercado.

Los ingresos brutos de la empresa, sin embargo, saltaron un 18 %, hasta el récord de 41.883 millones de reales (unos 7.943,4 millones de dólares) en 2025.

El resultado récord fue impulsado por un aumento del 36 % en las ventas del sector de defensa y seguridad, del 24 % en el de aviación ejecutiva y del 21 % en el servicios y soporte.

El salto de las ventas no impidió que el Ebitda (resultado operacional) se redujera en un 4,7 %, hasta 4.911 millones de reales (unos 931,4 millones de dólares) el año pasado.

Las inversiones de la empresa permanecieron prácticamente estables, con 2.300 millones de reales (436,2 millones de dólares) en 2025, en gran parte dirigidas a Eve, la subsidiaria dedicada al desarrollo y la producción de taxis aéreos, como son conocidas las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical.

Embraer proyecta que este año entregará entre 80 y 85 aviones comerciales, por encima de las 78 que entregó en 2025, así como entre 160 y 170 aeronaves ejecutivas, contra las 155 del año pasado.

Las 244 aeronaves entregadas en 2025, incluyendo once militares, representaron un aumento del 18 % frente a 2024.

El aumento de las entregas, según la empresa, le permitirá a Embraer terminar 2026 nuevamente con ingresos récords, que calcula entre 8.200 y 8.500 millones de dólares.