El CAC-40 vuelve a cerrar en rojo (-0,65 %) en una semana en la que perdió casi un 7 %

La plaza parisina cayó por debajo de los 8.000 puntos, hasta los 7.993,49 enteros, con 30 valores a la baja y 10 al alza. En una semana, coincidente con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la réplica de la República Islámica, el indicador francés ha perdido el 6,8 % de su valor.

El CAC-40 tuvo una jornada de altibajos, ya que inició las primeras horas de su cotización en verde para luego caer en el terreno negativo en la último tercio del día (contracción de más del 1 %), tendencia que moderó en la recta final.

La presión sobre el precio del petróleo y unos datos de empleo en Estados Unidos peores a los esperados influyeron en la caída.

El fabricante de semiconductores STMicroelectronics (-5,07 %), la siderúrgica ArcelorMittal (-2,86 %) y el grupo industrial Saint-Gobain (-2,45 %) encabezaron las pérdidas en el CAC-40.

En verde, destacaron valores normalmente de refugio ante crisis energéticas o geopolíticas, como la firma de armamento de alta tecnología Thales (+2,07 %) o la petrolera TotalEnergies (+1,84 %).